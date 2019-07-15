Уфа, , 00:40 — REGNUM

В результате опрокидывания автобуса, произошедшего в Архангельском районе Башкирии, погибли шесть человек и 15 ранены. Официальные данные последствий аварии сообщила 15 июля пресс-служба республиканского управления МЧС.

По данным ведомства, 15 пострадавших, в том числе один ребенок, были доставлены в региональные медучреждения. Еще 16 совершеннолетних пассажиров автобуса после осмотра медиками были доставлены в пункт временного размещения. Еще трое приняли решение продолжить маршрут на попутном транспорте.

Всего в автобусе находилось 40 человек, в том числе водитель.

Ранее сообщалось о шести погибших и 23 пострадавших.

Напомним, ДТП с участием автобуса произошло в районе поселка Ирныкши Архангельского района Башкирии в 19:16. Пассажирский автомобиль съехал с трассы и перевернулся.

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