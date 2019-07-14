Уфа, , 23:23 — REGNUM

При опрокидывании пассажирского автобуса в Башкирии погибли шесть человек, еще 23 человека пострадали. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По словам источника, в местные больницы были госпитализированы 13 человек.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июля в Архангельском районе Башкирии опрокинулся в кювет автобус с 39 пассажирами. ДТП произошло на автодороге Уфа — Инзер — Белорецк.

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