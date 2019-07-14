Уфа, 14 июля 2019, 23:23 — REGNUM
При опрокидывании пассажирского автобуса в Башкирии погибли шесть человек, еще 23 человека пострадали. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
По словам источника, в местные больницы были госпитализированы 13 человек.
Ранее сообщалось о девяти пострадавших.
Как передавало ИА REGNUM, 14 июля в Архангельском районе Башкирии опрокинулся в кювет автобус с 39 пассажирами. ДТП произошло на автодороге Уфа — Инзер — Белорецк.
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