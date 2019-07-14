Запорожье, Украина, , 23:18 — REGNUM

Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Это Запорожье».

На снимках с места происшествия видно, что несколько автомобилей из кортежа сильно повреждены, а один из автобусов попал в кювет. При этом никто из пассажиров автобусов, включая детей, по предварительным данным, не пострадал.

Источник в Управлении государственной орхраны сообщил изданию «Страна.ua», что причиной ДТП стала попытка двух Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и микроавтобуса службы безопасности президента обогнать автобусы.

«В УГО из-за постоянных люстраций сейчас неразбериха и бардак: из 30 водителей в штате сейчас работает половина. Из-за нехватки кадров и плотного графика водители не спят сутками. Отсюда ‑ и ДТП», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что Владимира Зеленского в момент аварии не было в автомобиле — кортеж главы государства возвращался в Киев, тогда как сам он улетел в столицу на самолёте.