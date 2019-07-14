Солнечногорск, Московская область, , 23:00 — REGNUM

При жёсткой посадке вертолёта в подмосковном Солнечногорске погиб глава Федерации сверхлёгкой авиации России Игорь Никитин. Об этом сообщили ТАСС в руководстве федерации.

Отмечается, что Никитин был инструктором президента России Владимира Путина и, в частности, обучал его полёту на дельтаплане в 2012 году для участия в эксперименте по спасению занесённого в Красную книгу журавля-стерха в рамках проекта «Полёт надежды».

Как передавало ИА REGNUM, 14 июля вертолёт совершил жёсткую посадку в поле вблизи деревни Барское-Мелечкино под Солнечногорском. В результате аварии погибли находившиеся на борту вертолёта пилот и пассажир.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило по данному факту уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее смерть двух лиц».

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