Тбилиси, , 22:43 — REGNUM

В Грузии столкнулись сразу три транспортных средства — минивэны. Об этом, как передает Грузия Online, сообщил министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе.

Авария произошла в субботу, 13 июля, на трассе недалеко от черноморского курорта Кобулети. По последним данным, в результате ДТП погибли два человека, еще 11 получили различные травмы.

«Среди пострадавших только двое граждан Грузии, которые, предположительно, были водителями», — сказал Микеладзе, добавив, что остальные участники ДТП являются туристами.

В настоящее время выясняются причины аварии.

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