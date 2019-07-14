Тбилиси, 14 июля 2019, 22:43 — REGNUM
В Грузии столкнулись сразу три транспортных средства — минивэны. Об этом, как передает Грузия Online, сообщил министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе.
Авария произошла в субботу, 13 июля, на трассе недалеко от черноморского курорта Кобулети. По последним данным, в результате ДТП погибли два человека, еще 11 получили различные травмы.
«Среди пострадавших только двое граждан Грузии, которые, предположительно, были водителями», — сказал Микеладзе, добавив, что остальные участники ДТП являются туристами.
В настоящее время выясняются причины аварии.
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