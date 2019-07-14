Уфа, , 21:34 — REGNUM

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По её словам, уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Сообщается, что для установления всех обстоятельств и причин произошедшего на место направлена следственно-оперативная группа. Ход и результаты расследования взяты на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня автобус с 39 пассажирами опрокинулся в кювет на автодороге Уфа — Инзер — Белорецк в Архангельском районе Башкирии. В результате аварии, по последним данным, погибли шесть человек, ещё девять человек получили телесные повреждения.

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