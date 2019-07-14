Солнечногорск, Московская область, , 21:27 — REGNUM

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте начало доследственную проверку по факту жёсткой посадки вертолета Robinson в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Как передавало ИА REGNUM, ранеесегодня вертолёт совершил жёсткую посадку в поле вблизи деревни Барское-Мелечкино под Солнечногорсков. В результате аварии погибли находившиеся на борту вертолёта пилот и пассажир. Разрушений и пострадавших на земле нет.

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