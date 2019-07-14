Нью-Дели, , 20:56 — REGNUM

На западе Индии в штате Гуджарат во время работы вышел из строя аттракцион в виде маятника. Люди, находившиеся на аттракционе, упали на землю. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 июля, в парке развлечений в городе Ахмедабаде. По последним данным, в результате ЧП погибли два человека, еще 26 получили различные травмы.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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