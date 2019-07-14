Солнечногорск, Московская область, , 20:43 — REGNUM

Два человека погибли в результате жёсткой посадки вертолёта Robison возле подмосковного Солнечногорска. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Как уточняестя, ЧП произошло в деревне Барское-Мелечкино. На борту вертолёта находились пилот и пассажир, оба они скончались на месте.

В подмосковном управлении МЧС России подтвердили ТАСС факт произошедшего. В ведомстве добавили, что жертв и разрушений на земле нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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