Уфа, , 20:37 — REGNUM

Пять человек погибли и ещё пятеро пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управления МЧС России.

В пресс-службе управления ГИБДД по Башкирии cообщают, что авария произошла на трассе Белорецк — Инзер. По информации ведомства, в автобусе марки King Long находились 39 человек.

«При аварии есть пострадавшие, их состояние и количество уточняется», — добавили в Госавтоинспекции.

Причины и обстоятельства аварии в настоящее время выясняются. Ранее сегодня в регионе прогнозировались неблагоприятные метеоявления: дожди и грозы со шквалистым ветром до 20 метров в секунду.