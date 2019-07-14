Баку, 14 июля 2019, 19:57 — REGNUM
В столицу Азербайджана отправлены четверо туристов, которые пострадали в городе Шеки в результате падения ветки 500-летнего дерева. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики.
«Четверо пострадавших … вертолетом отправлены для продолжения лечения в Баку», — говорится в сообщении пресс-службы.
Как передавало ИА REGNUM, 14 июля в Азербайджане во дворе Дворца шекинских ханов ветка 500-летнего дерева рухнула на туристов. По последним данным, в результате ЧП пострадали 19 человек, в том числе двое граждан РФ.
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