Волгоград, , 19:29 — REGNUM

В Волгоградской области на трассе сгорел пассажирский автобус, следовавший по маршруту Кузьмичи — Волгоград. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 14 июля, перед постом ГИБДД. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Произошло возгорание (автобуса), — отметили в пресс-службе. — … После тушения движение восстановлено в полном объеме».

В настоящее время устанавливаются причины происшествия.

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