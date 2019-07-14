Бургас, Болгария, , 18:58 — REGNUM

Российские клиенты авиакомпании Bulgaria Air, которые второй день не могут вылететь из аэропорта Бургаса, будут отправлены домой рейсами других компаний. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Все пассажиры рейсов FB619 и FB620 между Бургасом и Санкт-Петербургом от 13 июля, которые были отменены, будут переоформлены на маршуты других авиакомпаний в удобные для них часы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что центр обслуживания клиентов Bulgaria Air и российский туроператор «Балкан Экспресс», который является туроператором по данным рейсам, «работают над максимально быстрым переооформлением каждого клиента».

Вместе с тем в пресс-службе призвали пассажиров принимать во внимание плохие метерологические условия, созранающиеся в районе аэропорта Бургаса.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что российские туристы, которые должны были вылететь из Бургаса в Санкт-Петербург накануне вечером, провели ночь в аэропорту и только сегодня утром были размещены в гостиницах.

В пресс-службе аэропорта Бургаса сообщили телеканалу «Нова телевизия», что рейс в Санкт-Петербург был отменён по причине технической неисправности самолёта. При этом до сих пор неизвестно, когда российские граждане смогут вылететь домой, поскольку нормальной работе воздушной гавани мешает плохая погода в регионе.

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