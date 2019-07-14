Умео, , 18:24 — REGNUM

Девять человек погибли в результате крушения одномоторного спортивного самолёта днём 14 июля в шведской провинции Вестерботтен. Об этом сообщается на сайте администрации города Умео, в районе которого произошёл инцидент.

По предварительным данным, самолёт GA8 Airvan, на борту которого находились парашютисты, вылетел из аэропорта Умео в 13:33 по местному времени (14:33 мск) а спустя 40 минут упал на острове Стурсандсшэр. Все, кто находился на борту, погибли.

В распоряжении местных СМИ появилась видеозапись крушения, на которой видно, что самолёт ушёл в вертикальный штопор и падал носом вниз. Причины произошедшего в настоящее время выясняются.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине потерпел крушение вертолёт Ми-2