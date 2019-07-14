Баку, , 18:08 — REGNUM

После падения ветки 500-летнего дерева у Дворца шекинских ханов в Азербайджане пострадали двое туристов из Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Азербайджане на странице в соцсети Twitter.

«Среди них (пострадавших) двое граждан РФ Солатнова С. (1940 г.р.) и Солтанова Л. (2004 г.р.), им оказана медпомощь, — отметили в дипмиссии, ссылаясь на данные Минздрава Азербайджана. — Посольство держит вопрос на контроле».

В сообщении отмечается, что всего в результате ЧП пострадали 19 человек.

Ранее ряд СМИ сообщил, что во дворе Дворца шекинских ханов в Азербайджане ветка 500-летнего дерева рухнула на туристов.

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