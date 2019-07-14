Сумы, Украина, 14 июля 2019, 17:47 — REGNUM
Один человек погиб в результате крушения вертолёта Ми-2 днём 14 июля в Сумской области Украины, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По информации ведомства, авария произошла около 15:30 в районе населённого пункта Яблочное Великописаревского района во время проведения работ по опрыскиванию полей.
Уточняется, что в результате аварии пилот вертолёта. Причины произошедшего в настоящее время выясняются.
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