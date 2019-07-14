Калуга, , 17:09 — REGNUM

В Калуге задержаны помощник машиниста и его знакомый, которые подозреваются в попытке украсть топливо с тепловоза. Об этом сообщили 14 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском линейном отделе МВД России на транспорте.

Тепловоз на калужской железнодорожной станции Тихонова Пустынь Train-photo.ru

Следствием установлено, что 36-летний помощник машиниста эксплуатационного локомотивного депо Бекасово — Сортировочное Московской железной дороги вместе со своим знакомым — 43-летним жителем Калуги заранее обговорили детали хищения топлива из локомотива. Отмечается, что в процессе перекачки топлива в контейнер подозреваемые были задержаны с поличным сотрудниками полиции Калужского ЛО МВД России на транспорте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье (покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Расследование уголовного дела завершено и в ближайшее время будет направлено в суд.