Бургас, Болгария, 14 июля 2019, 17:08 — REGNUM
Российские туристы были вынуждены провести ночь в аэропорту болгарского города Бургаса, работа которого оказалась нарушена из-за непогоды. Об этом 14 июля сообщает болгарский телеканал «Нова телевизия».
Самолёт авиакомпании Bulgaria Air должен был вылететь в Санкт-Петербург ещё накануне в 19:46 (время совпадает с московским). Пассажиры рейса провели всю ночь в аэропорту и только сегодня в 6:00 были размещены в отелях.
В пресс-службе аэропорта Бургаса сообщили телеканалу, что рейс в Санкт-Петербург был отменён по причине технической неисправности самолёта. При этом до сих пор неизвестно, когда российские граждане смогут вылететь домой, поскольку нормальной работе воздушной гавани мешает плохая погода в регионе.
Отмечается, сто сегодня уже семь авиалайнеров, следовавших в Бургас, были перенаправлены в аэропорт Варны.