Бургас, Болгария, , 17:08 — REGNUM

Российские туристы были вынуждены провести ночь в аэропорту болгарского города Бургаса, работа которого оказалась нарушена из-за непогоды. Об этом 14 июля сообщает болгарский телеканал «Нова телевизия».

Самолёт авиакомпании Bulgaria Air должен был вылететь в Санкт-Петербург ещё накануне в 19:46 (время совпадает с московским). Пассажиры рейса провели всю ночь в аэропорту и только сегодня в 6:00 были размещены в отелях.

В пресс-службе аэропорта Бургаса сообщили телеканалу, что рейс в Санкт-Петербург был отменён по причине технической неисправности самолёта. При этом до сих пор неизвестно, когда российские граждане смогут вылететь домой, поскольку нормальной работе воздушной гавани мешает плохая погода в регионе.

Отмечается, сто сегодня уже семь авиалайнеров, следовавших в Бургас, были перенаправлены в аэропорт Варны.