Джакарта, , 16:24 — REGNUM

Лодка с 15 пассажирами на борту перевернулась в провинции Западное Папуа в Индонезии. Об этом 14 июля сообщает агентство «Синьхуа».

Лодка вышла из порта города Соронг 12 июля и направилась к островам Раджа-Ампат. Она затонула у берегов Раджа-Ампата после того, как на неё обрушились огромные волны.

В настоящее время найдены тела двух пассажиров, поисково-спасательная операция продолжается. Без вести пропавшими числятся 11 человек.

Двоих пассажиров удалось спасти.

На островах Индонезии лодка является самым распространённым транспортным средством. При этом несоблюдение владельцами лодок техники безопасности на воде нередко приводит к трагедиям.

Ранее ИА REGNUMсообщало о гибели 17 человек в результате затопления парома у берегов индонезийского острова Ява.

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