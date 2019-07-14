Николаев, Украина, , 15:44 — REGNUM

Шестеро школьников пострадали в результате наезда на них легкового автомобиля в Витовском районе Николаевской области Украины. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

ДТП произошло днём 14 июля на автотрассе Н-12 Николаев — Снигиревка недалеко от села Красное. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля ВАЗ-21 099 стал обгонять ехавшую в сторону Николаева группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов. Совершая манёвр, водитель выехал на полосу встречного движения и увидел грузовик КамАЗ, который ехал навстречу.

Водитель ВАЗа резко вернулся в свою полосу, но не успел затормозить и врезался в группу школьников, после чего слетел в кювет.

В результате ДТП пострадали шестеро детей, преимущественно девочки, в возрасте от 14 до 17 лет. Пострадавшие доставлены в детскую больницу города Николаева.

Водитель автомобиля ВАЗ-21 099, мужчина 25 лет, житель города Николаева, не пострадал.

На месте происшествия работают следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области и сотрудники сектора реагирования патрульной полиции. Выясняются все обстоятельства и причины ДТП.

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