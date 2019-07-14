Самара, , 15:32 — REGNUM

Около тысячи литров нефти вылилось из нефтевоза на дорогу в результате ДТП в Ставропольском районе Самарской области. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло на 957-м километре федеральной автотрассы М-5 «Урал» возле села Александровка. Сообщение об аварии поступило в ГУ МЧС в 03:50 (02:50 мск).

По предварительным данным, столкнулись грузовик Scania, перевозивший 26 кубометров нефти и легковой автомобиль Lada Vesta. В результате столкновения грузовой автомобиль опрокинулся и около тысячи литров нефти вылилось на дорогу из наливной горловины цистерны.

Нефть разлилась на площади около 150 квадратных метров. При этом загрязнения водоёмов и сельскохозяйственных земель удалось избежать. В результате ДТП никто не пострадал.

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые провели боевое развёртывание и пенную атаку, чтобы не допустить возгорания разлившейся нефти. Нефть на автотрассе была локализована путём обвалки.

На место ДТП прибыл грузоотправитель, который занялся откачкой нефти из цистерны и установкой её на колёса, а также сбором пролившейся нефти.

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