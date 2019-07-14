Чернобыль, Украина, , 15:02 — REGNUM

На территории зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС был найден ржавый грузовик марки ЗИЛ, который представляет радиационную опасность. Об этом сегодня, 14 июля, сообщили специалисты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Опасные находки на территории заповедника», — сказано в сообщении, к которому приложена фотография перевернутого грузовика ЗИЛ.

Данный грузовик может представлять опасность для людей, так как многие годы с момента катастрофы он накапливал радиацию. Кроме того, на нем может быть радиоактивная пыль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которые, по его задумке, должен стать началом превращения Чернобыльской зоны отчуждения в «одну из точек роста для страны». Зеенский призвал создать «зеленый коридор» для туристов и разрешить фото‑ и видеосъемку на территории.

Стоит отметить, что в Чернобыльской зоне отчуждения довольно много загрязненной радиацией строительной и иной техники, которая использовалась для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.