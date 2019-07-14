Пули-Хумри, Афганистан, , 14:59 — REGNUM

В Афганистане в результате взрыва мины в провинции Баглан погибли пятеро сотрудников полиции, сообщает 14 июля Tolo News.

По данным телеканала, придорожная мина взорвалась в районе Гузаргахи Нур, когда автомобиль полицейских патрулировал территорию. Еще двое правоохранителей получили ранения.

Отмечается, что в настоящее время ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за взрыв.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в городе Джелалабад в Афганистане взорвалась магнитная мина, один сотрудник полиции погиб, еще двое получили ранения. Днем ранее в афганской провинции Нангархар во время свадебной церемонии прогремел взрыв, погибли по меньшей мере пять человек.

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