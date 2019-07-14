Катманду, , 13:58 — REGNUM

До 50 человек возросло количество погибших в результате наводнений и оползней в Непале. Об этом 14 июля сообщает агентство Kyodo со ссылкой на представителей полиции.

Проливные дожди в Непале (cc) Maureen Barlin

Всего среди погибших 22 женщины и 28 мужчин. Кроме того, как минимум 5 человек считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция в стране продолжается.

На данный момент из прибрежных районов было эвакуировано 1104 жителя. Всего под удар стихии в стране попали 21 регион. В некоторых районах наблюдаются перебои с энергоснабжением, оползнями было заблокировано несколько автотрасс.

Проливные дожди, вызвавшие наводнения и оползни в Непале будут продолжаться, по прогнозам синоптиков, до 15 июля. Для поисково-спасательной операции в стране и восстановительных работ были мобилизованы свыше 28 тысяч сотрудникв полиции.

Ранее ИА REGNUMсообщало о 43 погибших, 20 пострадавших и 24 пропавших без вести в результате наводнений и оползней в Непале

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