Донецк, , 13:36 — REGNUM

Линия электропередач (ЛЭП) была повреждена в результате миномётных обстрелов территории Донецкой Народной Республики украинскими войсками на севере города Горловки. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ЛЭП

В настоящее время продолжается миномётный обстрел населённых пунктов на севере города Горловки. В данном направлении украинские каратели выпустили уже 37 мин калибром 120 мм и 82 мм.

В результате обстрелов было зафиксировано повреждение ЛЭП, которые подведены к девяти трансформаторным подстанциям в посёлке Гольмовское.

Из-за повреждения ЛЭП без электроснабжения остались жители посёлков Доломитное и Гольмовское.

Ранее ИА REGNUMсообщало о 12 случаях нарушения режима перемирия украинскими войсками.

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