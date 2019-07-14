Джакарта, , 13:07 — REGNUM

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает геологическая служба США (USGS).

Землетрясение в Индонезии (cc) UCL Mathematical & Physical Sciences

Землетрясение произошло в 9:10 по времени UTC (12:10 по московскому времени). Эпицентр подземных толчков находился в 102 километрах к северо-востоку от населенного пункта Лайвуй на острове Хальмахера. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 километров.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала. Угроза цунами не объявлялась.