Джакарта, 14 июля 2019, 13:07 — REGNUM
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает геологическая служба США (USGS).
Землетрясение произошло в 9:10 по времени UTC (12:10 по московскому времени). Эпицентр подземных толчков находился в 102 километрах к северо-востоку от населенного пункта Лайвуй на острове Хальмахера. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 километров.
Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала. Угроза цунами не объявлялась.