Якутск, , 12:31 — REGNUM

Видео с двумя слонами, гуляющими во дворе жилого дома в Якутске, выложили пользователи сети интернет в социальных сетях.

Двух гигантских травоядных выгуливал по улицам жилого квартала в городе Якутске неизвестный мужчина. На видео запечатлено, как животные спокойно шествуют по двору жилого дома, не обращая никакого внимания на удивлённые возгласы зевак.

Городские СМИ пояснили, что слоны прибыли в Якутск на гастроли в составе труппы Итальянского цирка, представления которого пройдут в городе с 20 июля.

По какой причине слонов выгуливали не на пустыре, а по улицам города, не сообщается.

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