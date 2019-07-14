Краснодар, , 12:13 — REGNUM

Пожар в здании ресторана был ликвидирован сотрудниками ГУ МЧС в Краснодаре. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба ведомства по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС около 01:04 мск 14 июля. Загорелась кровля на здании ресторана, которое находится на улице Одесской. Во время пожара в здании находились посетители и персонал.

Общая площадь возгорания составила 300 кв. метров. Прибывшие на место пожара спасатели эвакуировали из горящего здания 15 человек.

Полная ликвидация пожара произошла в 03:30 мск. При пожаре никто не пострадал. Для тушения пожара привлекались 13 человек личного состава и четыре единицы техники.

В настоящее время устанавливается причина возгорания, идёт оценка материального ущерба.

Ранее ИА REGNUMсообщало о пожаре на территории бывшего завода химоборудования в городе Дзержинске Нижегородской области. Загорелся ангар с макулатурой, площадь возгорания составила 2,4 тысячи кв. метров. Пострадавших нет.

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