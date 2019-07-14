Иркутск, , 11:45 — REGNUM

В Иркутской области число госпитализированных после наводнения увеличилось до 647 человек, сообщает 14 июля РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«На утро воскресенья в больницах находятся 647 человек, в том числе 145 детей», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, всего с начала наводнения обратились за медпомощью обратились 4 345 человек, из которых 3 698 медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня после затяжных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. В результате погибли 25 человек. Сейчас в регионе действует режим ЧС.

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