Кимры, Тверская область, , 11:20 — REGNUM

В Тверской области в результате падения дельталета погибли два человека, сообщили 14 июля в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По предварительным данным, инцидент произошел 14 июля примерно в 06:00 мск в поле, расположенном вблизи деревни Киселево Кимрского района.

На борту находились двое жителей Московской области 1972 и 1964 года рождения, которые в результате крушения скончались.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Канаде в результате крушения легкомоторного самолета погибли три человека. В момент происшествия на борту находились четыре человека, выжить удалось лишь одному.

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