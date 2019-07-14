Мадрид, , 11:57 — REGNUM

Как минимум восемь человек получили травмы при участии в забеге с быками в рамках фестиваля Сан-Фермин в испанской Памплоне (автономная область Наварра). Об этом 14 июля сообщила пресс-служба Красного Креста Наварры в Twitter.

Забег быков в Испании (cc) Camilo Rueda López

Последний в этом году традиционный забег с быками стартовал в 08:00 по местному времени (09:00 мск) и продолжался около трёх минут.

При забеге всего пострадали восемь человек, трое пострадавших получили травмы в результате ударов рогами животного. О состоянии пострадавших не сообщается.

Фестиваль в честь святого Фермина, покровителя Наварры, проводится в Памплоне уже в течение восьми веков. В этом году он начался 6 июля. В программу фестиваля входили праздничные шествия, концерты, мероприятия для детей. Но гвоздём программы на фестивале является всегда традиционный забег с быками (энсьерро).

Посмотреть на забег с быками и принять в нём непосредственное участие съезжаются туристы со всего мира. При участии в забеге считается хорошей приметой дотронуться до рогов животного, поэтому многие участники стараются догнать быка, при этом часто рискуя получить травму.

Ранее ИА REGNUMсообщало о четырёх пострадавших в результате забега с быками в Памплоне. Состояние одного из раненых оценивается как тяжёлое.

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