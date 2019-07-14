Москва, , 10:59 — REGNUM

В Москве водитель такси похитил у мужчины более 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по столице.

Поданным ведомства, инцидент произошел 13 июля в Ясенево. Водитель такси подвез мужчину до дома, затем проник в квартиру следом за пассажиром и, угрожая оружием, похитил 610 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года водитель такси в Новой Москве ограбил пассажира на 130 млн рублей. Сообщалось, что таксист довез пострадавшего до посёлка Коммунарка, расположенном в ТиНАО, после чего избил его и отобрал сумку с находящимися в ней деньгами.

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