Иркутск, 14 июля 2019, 08:55 — REGNUM
В Иркутской области количество подтопленных домов за сутки сократилось со 138 до 67, сообщили в региональном главном управлении МЧС.
«Остается подтопленным один населенный пункт — город Тулун, 67 жилых домов с населением 168 человек», — сообщили ТАСС в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня после затяжных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. В результате погибли 25 человек. Сейчас в регионе действует режим ЧС.
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