Лондон, , 08:07 — REGNUM

На юго-западе Лондона автомобиль въехал в группу людей, которая выходила из отеля. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает Sky News.

По данным полиции, автомобиль намеренно въехал в группу людей, которая вышла из отеля, расположенного на юго-западе столицы Великобритании. После наезда завязалась драка.

Всего в результате инцидента пострадали семь человек. Полиция задержала троих человек по подозрению в покушении на убийство и ещё четверых за драку в общественном месте.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.