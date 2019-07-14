Канберра, , 08:02 — REGNUM

У северо-западных берегов Австралии трехметровый скат манта, которого ещё называют морским дьяволом, подплыл к группе сноркелистов и явно стал что-то от них просить — оказалось у него в глазу застрял рыболовный крючок. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает The Sun.

В группе сноркелистов был подводный фотограф Джейк Уилтон. Он неоднократно плавал в районе рифа Нингалу и видел именно этого ската уже много раз.

Местные жители уже даже дали скату имя — Веснушка. По словам Уилтона, скат приблизился к нему и подставил глаз, в котором застрял рыболовный крючок. По мнению фотографа, манта его узнала и поверила, что он может помочь.

На борту лодки, которая забрасывала сноркелистов в акваторию, находился морской биолог Монти Холл. Он отметил, что манта не двигалась, пока Уилтон несколько раз нырял, пытаясь снять крючок. Так как в распоряжении фотографа была только маска и трубка для ныряния, снять крючок оказалось непросто. Но одна из попыток увенчалась успехом.