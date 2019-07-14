Лондон, , 07:20 — REGNUM

На юго-западе Лондона автомобиль въехал в толпу людей, пострадали семь человек, сообщает Daily Star.

Отмечается, что инцидент произошел 13 июля в 23:15 по местному времени (14 июля 01:15 мск). Прибывшие на место происшествия полицейские задержали троих человек по подозрению в покушении на убийство и еще четверых — за драку в общественном месте.

Вместе с тем правоохранители не рассматривают произошедшее как террористический акт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нигерии полицейский въехал на автомобиле в толпу людей, участвовавших в праздничном шествии в честь Пасхи, в результате столкновения погибли по меньшей мере 11 человек.

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