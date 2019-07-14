Нью-Йорк, США, , 04:26 — REGNUM

Масштабная авария в центре Нью-Йорка привела к отключению от электросети более 45 пользователей, остановлено движение метро, служба спасения эвакуирует людей из зданий, сообщает 13 июля телеканал NBC New York.

Вечером субботы, 13 июля, на улицах Манхэттена и Верхнего Вестстайда погасли фонари, отключились светофоры, остановилось движение поездом метро.

На телефон службы спасения поступают многочисленные сообщения о застрявших в лифтах людях, спасатели эвакуируют вынужденных пленников, выезжая по каждому случаю.

Сообщается также, что выступление в Карнеги-холл было прервано посреди представления. Зрители и певцы вышли на улицу, где выступающие продолжили шоу.

В полиции и пожарном ведомстве города сообщили, что ведомства делают все необходимое в создавшейся ситуации. Основания предполагать немереное отключения электричества отсутствуют, заверили представители экстренных служб.