Дамаск, , 23:01 — REGNUM

Члены незаконных вооруженных формирований в Сирии совершили дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Инцидент произошел сегодня, 13 июля, на дорожном участке Хараба-Маараба в провинции Даръа.

«Потерь среди российских военнослужащих и повреждения военной техники нет», — говорится в сообщении, обнародованном на сайте Минобороны РФ.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня 2019 года на юго-западе провинции Идлиб боевики предприняли попытку атаки на позиции Сирийской арабской армии.

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