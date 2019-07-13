Санкт-Петербург, , 21:00 — REGNUM

К гибели двоих человек привело столкновение автомобиля ВАЗ-2107 и троллейбуса в Калининском районе Петербурга вечером в субботу, 13 июля

Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 19:40 мск на Минеральной улице, 3, мужчина, 1972 года рождения, находившийся за рулем легкового автомобиля, въехал в заднюю часть троллейбуса, остановившегося на светофоре в ожидании разрешающего сигнала.

В результате погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажирка, возраст которой уточняется. По факту ДТП проводится проверка.