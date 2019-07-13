Исламабад, , 18:59 — REGNUM

Десять человек погибли, ещё 24 пострадали в ДТП на юге Пакистана. Об этом 13 июля сообщает телеканал Samaa.

Авария произошла днём 13 июля на автодороге Сангхар — Навашбах недалеко от города Шахпур-Чакар (Shahpur Chakar) в округе Сангхар.

Как сообщает телеканал, ехавший на полной скорости в Сангхар пассажирский автобус столкнулся с рикшей, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии погибли пять женщин, трое детей и двое мужчин.

Пострадавшие были госпитализированы в больницу города Шахпур-Чакар. Информации об их состоянии не поступало.

Ранее ИА REGNUMсообщало о ДТП с участием трёх автомобилей в Татарии, в результате которого травмы получили сразу шесть человек. Все пострадавшие были госпитализированы.

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