Киев, , 18:35 — REGNUM

По факту обстрела здания телеканала «112 Украина» в Киеве возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса страны. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

«По факту совершения выстрела по зданию телеканала «112 Украина» начато уголовное производство, — говорится в сообщении. — … Проводятся неотложные следственные действия и розыскные мероприятия».

Как передавало ИА REGNUM, 13 июля неизвестные из противотанкового гранатомета обстреляли в Киеве штаб-квартиру телеканала «112 Украина». Пострадавших в результате ЧП нет.

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