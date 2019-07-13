Киев, 13 июля 2019, 18:35 — REGNUM
По факту обстрела здания телеканала «112 Украина» в Киеве возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса страны. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).
«По факту совершения выстрела по зданию телеканала «112 Украина» начато уголовное производство, — говорится в сообщении. — … Проводятся неотложные следственные действия и розыскные мероприятия».
Как передавало ИА REGNUM, 13 июля неизвестные из противотанкового гранатомета обстреляли в Киеве штаб-квартиру телеканала «112 Украина». Пострадавших в результате ЧП нет.
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