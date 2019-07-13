Чебоксары, , 18:23 — REGNUM

Пожилая женщина была найдена и спасена сотрудниками полиции совместно с местными жителями и спасателями в Чувашии. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Женщина 88-ми лет провела двое суток в блужданиях по лесу без воды и пищи. Она ушла из дому 10 июля чтобы заготовить берёзовые веники и заблудилась. Мобильный телефон пенсионерка забыла дома.

Родственники пенсионерки обратились в отдел полиции днём 12 июля. К поискам пропавшей подключились сотрудники полиции, спасатели и местные жители. Дождливая и прохладная погода сильно осложняла поисковую операцию.

Женщину нашли в лесу в двух километрах от дороги. Она была обессилена, так как ей пришлось провести в лесу двое суток без еды и питья. Пенсионерку напоили чаем, вынесли из леса на носилках и передали медикам из бригады скорой помощи.

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