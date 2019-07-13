Кабул, , 17:50 — REGNUM

Боевики, атаковавшие отель в провинции Бадгис на северо-западе Афганистана, ликвидированы силами безопасности страны. Об этом 13 июля сообщает телеканал Tolo News.

По данным телеканала, полученным от пресс-секретаря министерства внутренних дел Афганистана Нусрата Рахими, силами безопасности были ликвидированы трое боевиков, напавших на отель в городе Калайи-Нау.

Ещё двое боевиков были задержаны. В результате нападения погибли восемь сотрудников сил безопасности, ещё семеро получили ранения.

Кроме того, сообщается, что ранения получил ряд гражданских лиц. Ответственность за нападение взяло на себя радикальное террористическое движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUMсообщало о ликвидации силами безопасности двоих боевиков атаковавших отель в Афганистане.

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