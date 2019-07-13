Уфа, , 16:59 — REGNUM

Четыре человека погибли, двое получил травмы в результате наезда грузовика в Башкирии. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.

По предварительной информации, ЧП произошло на трассе Р-240 «Уфа-Оренбург». В 13:50 мск на 112 километре автотрассы водитель грузового автомобиля Volvo FM с цистерной сначала врезался в микроавтобус дорожной службы УАЗ, после чего наехал на пятерых рабочих, красивших ограждение.

В результате ДТП четверо рабочих скончались на месте, водитель грузовика Volvo FM и ещё один рабочий получили травмы и были госпитализированы.

Начато расследование причин и обстоятельств аварии, ставшей причиной гибели людей.

Ранее ИА REGNUMсообщало о гибели человека в результате столкновения двух легковых автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Читайте ранее в этом сюжете: Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве