Ровно, Украина, , 16:15 — REGNUM

Двое детей погибли в результате взрыва в посёлке Смыга Ровенской области. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба МВД Украины.

Сообщение о взрыве поступило в полицию от работников скорой медицинской помощи в 12:00 мск 13 июля. При взрыве погибли двое детей, мальчик и девочка 2006 и 2007 годов рождения.

Предварительно установлено, что взрыв произошёл в подсобном помещении на частном дворе 59-летнего жителя посёлка Смыга. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами.

Сотрудники полиции отмечают, что взрыв произошёл, когда дети пришли в гости к дедушке, которого в момент их прихода не оказалось дома. Взрывом были повреждены окна и двери хозяйственной постройки, в которую проникли дети.

В настоящее время начато расследование обстоятельств гибели детей.

Ранее ИА REGNUMсообщало о задержании участника карательной операции в Донбассе, подозреваемого в попытке подрыва пятерых детей. У задержанного была изъята граната Ф-1.

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