Вашингтон, , 16:01 — REGNUM

Около 50 тысяч человек остались без энергоснабжения из-за тропического шторма «Барри» в американском штате Луизиана. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба энергетической компании Entergy.

Сильнее других пострадали три прихода (равнозначны округам в других штатах) на юге Луизианы. Это приходы Джефферсон, Тербон и Лафруш.

Побережья штата ураган «Барри» достиг в ночь на 13 июля. Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, шторм движется в северо-западном направлении со скоростью 2,2 м/с. Скорость ветра в эпицентре шторма составляет 29 м/с.

Ранее ИА REGNUMсообщало о введении президентом США Дональдом Трампом режима ЧС в штате Луизиана из-за надвигающегося тропического шторма «Барри». В ряде прибрежных районов была объявлена эвакуация.

Тропический шторм «Барри» сформировался 11 июля в Мексиканском заливе у побережья Луизианы и Миссисипи.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп ввел режим ЧС в Луизиане из-за шторма «Барри»