Дзержинск, Нижегородская область, , 15:52 — REGNUM

Открытое горение ликвидировали пожарные в ангаре на территории бывшего завода химического оборудования «Заря» в Нижегородской области. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре в отдельно стоящем ангаре на территории бывшего завода «Заря» в городе Дзержинске Нижегородской области была получена в ГУ МЧС по региону в 11:10 мск 13 июля.

Произошло возгорание хранящейся в ангаре макулатуры. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи кв. метров, произошло обрушение кровли.

Для ликвидации последствий пожара привлекались 27 человек личного состава и восемь единиц техники. Погибших и пострадавших при пожаре нет.

Причины и обстоятельства возгорания выясняются.

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