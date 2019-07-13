Кызыл, , 15:30 — REGNUM

Соболезнования в связи с трагедией в Туве выразили полпред президента России в СФО Сергей Меняйло, глава Дагестана Владимир Васильев и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Фото правительственных телеграмм выложил на своей странице в соцсетях глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Телеграммы с соболезнованиями Скриншот со страницы главы Тувы Шолбана Кара-оола. Vk.com

«Примите мои глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Республике Тува. Тяжесть случившегося усугубляется тем, что погибли дети. Это невосполнимая потеря», — написал в телеграмме полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Туве погибли девять человек, в том числе семеро детей. Одна женщина пропала без вести. Автомобиль, на котором они пытались пересечь реку Шуй, перевернуло сильным течением. В трагедии спаслись лишь двое мужчин, пытавшиеся удержать машину.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, которое взято на контроль в центральном аппарате СКР. В республике объявлен траур, в связи с чем основные события праздника Наадым перенесены на 14 июля.

Читайте также:

Самой младшей было два года — подробности о жертвах трагедии в Туве

Следствие назвало причину ДТП в Туве, где погибли девять человек

В Туве объявлен траур по погибшим на реке Шуй