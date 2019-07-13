Тунис, , 14:48 — REGNUM

Число погибших у берегов Туниса нелегальных мигрантов из Ливии достигло 80 человек. Об этом 13 июля сообщила радиостанция Mosaique. fm со ссылкой на представителя Красного Полумесяца Туниса Монги Слим.

Всего по состоянию на вечер 12 июля из воды у берегов Туниса были подняты тела 80 нелегальных мигрантов. Всего в лодке, которая отчалила от берегов Туниса в Италию находилось более 80 человек.

По данным Монги Слим, предстоит найти тела ещё двух погибших.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что у берегов Туниса были найдены 13 тел погибших нелегальных мигрантов из Ливии.

Напомним, что надувная лодка с нелегальными мигрантами отплыла от побережбя Туниса 3 июля. Позднее, 4 июля, лодка перевернулась, более 80 человек были объявлены пропавшими без вести.

Читайте ранее в этом сюжете: Тела 13 нелегальных мигрантов обнаружены у берегов Туниса