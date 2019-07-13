Саратов, , 14:23 — REGNUM

Разбойное нападение предприняла группа злоумышленников в масках на офис мясокомбината в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по региону.

По предварительной информации, преступление было совершено ночью 13 июля. Неизвестные злоумышленники в масках ворвались на территорию местного мясокомбината.

Грабителям удалось пробраться к помещению, где находился сейф организации. На шум вышел охранник. Злоумышленники выстрелили в охранника и ранили его, а затем попытались ранить второго охранника, но безуспешно.

В результате злоумышленники сбежали с места преступления. Охранник скончался от полученных ранений.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве группой лиц по предварительному сговору, о разбое и о незаконном приобретении, обороте и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование находится на контроле у руководства следственного управления.

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